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Kırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci

57 dakika önce

Kırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci Vali İbrahim Akın'ın konuşması Polis adaylarından görüntüler POMEM mezuniyet töreninden detaylarKırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci Kırşehir'de eğitimlerini tamamlayan bin 161 polis için mezuniyet töreni düzenlendiKIRŞEHİR - Kırşehir'de 4 aylık...

Kırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci
Vali İbrahim Akın'ın konuşması
Polis adaylarından görüntüler
POMEM mezuniyet töreninden detaylar
Kırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci
Kırşehir'de eğitimlerini tamamlayan bin 161 polis için mezuniyet töreni düzenlendi
KIRŞEHİR - Kırşehir'de 4 aylık eğitimlerini tamamlayan bin 161 polis için mezuniyet töreni yapıldı.
Kırşehir
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, POMEM'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun 431 öğrencinin polis teşkilatının onurlu bir üyesi olduklarını ifade etti.
Gençlerin devletin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Akın, başarılarıyla milletin gurur kaynağı olacaklarına inandıklarını belirtti.
Polis adaylarının Ahi Evran, Yunus Emre, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi önceliği insan olan manevi şahsiyetlerin yetiştiği kültür şehri Kırşehir'de eğitim almanın ayrıcalığını hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:
"Yüreği vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu genç nesiller olduğu müddetçe hiçbir güç huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi bozmaya cesaret edemeyecek, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit sonuçsuz kalacaktır. Anne ve babalar, eğitimini başarıyla tamamlayarak polislik mesleğine adım atan evlatların mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Genç polislerimizin vatanına, milletine yakışır başarılar elde edeceğine inancımız tamdır."
Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser ise mezun 431 öğrencinin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda vatan ve bayrak sevgisiyle yoğrularak Türk milletinin milli, manevi değerlerini korumak için yetiştirildiklerini aktardı.
Konuşmanın ardından dönem birincisi Emrah Güzel, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere Vali Akın ve protokol üyeleri hediyeler verdi.
Tören, öğrencilerin yemin etmesiyle sona erdi.
Kırşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37 Kaynak: AA
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