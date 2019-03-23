Kırşehir Protokolünden Doğa Yürüyüşü

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte Kındam mevkisinde doğa yürüyüşüne katıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte Kındam mevkisinde doğa yürüyüşüne katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Haftası ve Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.



Kındam mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konuşan Vali Akın, vatandaşlara orman sevgisini aşılamak, orman varlığının artırılmasına katkı sunulması amacıyla Orman Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsattı.



Şehitler Ormanı'na 190 şehidin anısına fidan dikildiğini hatırlatan Akın, "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezine oldukça yakın olan Kındam mevkisinde düzenlenen bu yürüyüş ile hem orman varlığımızın farkına varıyor hem de sağlık için yürümenin önemini de herkese göstermek istiyoruz. Kırşehirli vatandaşlarımızı da hem stresten arınmak hem de sağlıklı bir yaşam için son derece güzel bir doğaya sahip olan Kındam mevkisine sık sık yürüyüş yapmaya davet ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün 180. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Doğa yürüyüşüne, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Orman İşletme İl Müdürü Reşat Karaca, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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