Son Dakika Haberleri: Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın Tatbikatı

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın Tatbikatı

56 dakika önce

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın Tatbikatı, System.String[]
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum binası önündeki tatbikata Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Senaryo gereği meydana gelen yangın nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışanlar kurum binasından tahliye edildi, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Görevliler, kurum çalışanlarına yangın ve deprem sırasında neler yapılacağı, alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi de verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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