Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

6 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı, System.String[]

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.


İl Sağlık Müdürlüğü, Nasuhdede Mahallesinde eskiden hastane olarak kullanılan yeni hizmet binasına tüm birimleri ile taşınma işlemlerini tamamladı.


Binanın hazır hale getirilmesinin ardından Aşıkpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki İl Sağlık Müdürlüğünün yeni yerine taşındığı belirtilen açıklamada, taşınma esnasında bürokratik işlemlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı da ifade edildi. İl Sağlık Müdürlüğünün eski binasında 2007 yılından itibaren hizmet veriyordu. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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