Kırşehir, Sağlık Müdürlüğünden 'Prostat Kanseri' açıklaması

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, prostat kanseri farkındalık haftası nedeniyle açıklamada bulundu.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir prostat. Mesanenin (idrar kesesi) altında yer alır. Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanseri gelişebilir"denildi.



Prostat kanserine neden olan etkenlerin başında, idrar yaparken yanma ve idrarda kan görülmesi olarak açıklayan il müdürlüğü, risk faktörünün de hastalığın gelişme olasılığını arttıran etmenler de yattığını belirtti.



Prostat kanseri farkındalık haftası nedeniyle Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ise şöyle;



"Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık (kanser) gelişmeyen insanlar bulunmaktadır. Prostat kanseri için belirgin bir risk faktörü bulunmamakla beraber günümüze dek belirlenmiş en önemli risk faktörleri ise ileri yaş, aile öyküsü,tanı önemli derecede yer tutmaktadır. Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ; radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir" - KIRŞEHİR