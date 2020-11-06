Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut: "Organ bağışı konusuna hassasiyet göstermeliyiz" - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirti.

Bulut, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışının Sağlık Bakanlığının kontrolü ve denetiminde yapıldığını hatırlatarak, nakil sayısı bakımından Türkiye'nin Avrupa'da üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Organ nakli olan hastalarda başarı ve sağ kalım oranının Avrupa ile eşdeğer olduğunu vurgulayan Bulut, Türkiye'de nakil yapılabilen oran ve dokuların kalp ve kalp kapağı, karaciğer, böbrek, pankreas, rahim, akciğer, kornea, kemik, kas dokusu, kıkırdak, tendon, ince bağırsak, yüz ve saçlı deri, ekstremite, üst solunum yolu organları, üst sindirim yolu organları olarak sıralanabileceğini akardı.

Bir çok hastanın bağışlanmamış bir organı beklerken öldüğüne işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeliyiz. Organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki destek olmakta yaşamak kadar güzel bir duygudur."