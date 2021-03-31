Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Kovid-19 sürecinde kanser taramalarına dikkati çekti - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kanser erken teşhis oranlarında düşüş yaşanmaması için taramaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Bulut, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu belirten Bulut, kanserojen maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, tarama ve erken tanının en önemli önleme stratejileri arasında bulunduğunu aktardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve mobil araçlarda kanser taramasının ücretsiz olarak yapıldığını vurgulayan Bulut, "Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir. Pandemi gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.