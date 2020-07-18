Kırşehir Sağlık-Sen'den, "döner sermaye" konusunda düzenleme beklentisi - Son Dakika

Kırşehir Sağlık-Sen'den, "döner sermaye" konusunda düzenleme beklentisi

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıktaki döner sermaye sisteminde düzenleme beklediklerini bildirdi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıktaki döner sermaye sisteminde düzenleme beklediklerini bildirdi.

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Yücesan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın en kapsamlı ve donanımlı sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu, fedakarca çalışan sağlık personelinin, pandemi sürecinde her kesimin takdirini kazandığını belirtti.

Yüz binlerce sağlık çalışanının ortak talepleri ve beklentileri olduğunu aktaran Yücesan, sağlıktaki döner sermaye sisteminde son dönemde sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Sendika olarak bu konudaki sorunun çözüme kavuşması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Yücesan, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları için döner sermaye sisteminin düzenlenmesini bekliyoruz. Sistem, gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermemektedir. Bu durum iller, hastaneler ve birimler arasındaki sağlık çalışanları için de geçerlidir. Endişemiz ve aynı zamanda umudumuz, sağlık sistemine dolayısıyla insanımıza zarar verici noktalara ulaşmadan çözüme kavuşmasıdır. Sistem, çalışanların bir kesimini maksimum düzeyde memnun ederken, bir diğer kesimi de memnun etmemektedir. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu yöndeki çağrımızı bir defa daha tekrarlıyoruz."

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Sağlık-Sen'den, 'döner sermaye' konusunda düzenleme beklentisi - Son Dakika
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