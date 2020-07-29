Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden şehitlikte düzenleme - Son Dakika

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, hayırseverin desteği ile şehitliğe 5 güvenlik kamerası kurduklarını ve güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Kılıçaslan, AA muhabirine, Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliğinde dernek olarak bir dizi düzenleme yaptıklarını dile getirdi.

Hayırseverlerin desteği ile şehitliğin içinde farklı noktalara demir direk dikilerek, güvenlik kamera sistemi kurduklarını anlatan Kılıçaslan, şehitliğin kamera sistemleriyle sürekli kontrol edileceğini aktardı.

Şehitliğin içini ailelerin talebi ve derneğin öncülüğünde kırmızı beyaz çiçeklerle donattıklarını da anlatan Kılıçaslan, şunları söyledi:

"Dernek olarak bizler şehitlerimizin bize emaneti olan aileleriyle ilgilendiğimiz gibi onların mezarlarıyla da ilgileniyoruz. Neredeyse her gün buraya gelerek kontrollerimizin yanı sıra, bakım, onarım çalışmaları da yapıyoruz. Kırşehir Valiliğimiz ile Sosyal Yardımlaşma Vakfının da katkılarıyla mezarlara ve çevre alanlarına kırmızı beyaz çiçekler diktik. Kurban Bayramı öncesi çalışmaları tamamladık. Şehitlerimizin anne, baba, eş ve kardeşlerinin yaptıkları ziyaretlerinde buranın onlar için hazır olmasını sağladık."