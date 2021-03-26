Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, genel kurulda güven tazeledi.

Derneğin genel kurulu, 110 şehit yakınının katılımıyla dernek binasında gerçekleştirildi. İki adayın katıldığı seçimde, mevcut başkan Kılıçaslan 57, diğer aday Yunus Erdoğdu 53 oy aldı.

Şehit yakınları Engin Beşkardaş, Yunus Sevim, Bahtıgül Gevrek ve Mukaddes Ülker yönetim kuruluna seçildi.

Mutlu Kılıçaslan, AA muhabirine, şehit ailelerinin birlik ve beraberliği, kaynaşması ve dayanışması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Görev yaptığı sürede şehit aileleri için farklı projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kılıçaslan, yeni dönemde de her zaman onların yanında olacaklarını kaydetti.