Kırşehir'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlendi

29.09.2022 12:00
Kırşehir'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlendi

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlendi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kahramanlık türküleri eşliğinde tiyatro gösterisi yapıldı.

Programda Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı tiyatro gösterisinde askere giden bir gencin yaşadıkları ve ailesine şehit haberinin verilmesi canlandırıldı.

Öğrencilerin gösterisi nedeniyle salonu doladuran şehit aileleri ve vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, programda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in 3'ü öğretmen, 19'u polis ve 173'ü asker olmak üzere toplam 195 şehit verdiğini söyledi.

Kılıçaslan, şehit ailelerinin göreve geldikleri 2017 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 5 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kılıçaslan, uyguladıkları projelerle şehitlik ormanı oluşturduklarını, fotoğraf sergileri açtıklarını ve 16 farklı program gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Şehide Vefa Şühedaya Dua" programını İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" kapsamında düzenlediklerini vurgulayan Kılıçaslan, şehit ailelerini bir araya getirerek kaynaştırmayı ve toplumda milli bilinci açık tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programa, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Şehide Vefa Şühedaya Dua' programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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