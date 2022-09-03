Kırşehir'de şehit aileleri piknikte buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de şehit aileleri piknikte buluştu

03.09.2022 16:06
Kırşehir'de şehit aileleri piknikte buluştu

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" kapsamında şehit ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" kapsamında şehit ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje ile Gölhisar Parkı'nda düzenlenen pikniğe şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere projeler hazırladıklarını belirtti.

Kılıçaslan, "Şehit ailelerinin yüreğindeki ateşi bir nebze olsun dindirmek, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla piknik etkinlikleri, gezi, sergi, şiir programları gibi aktivitelerle bir araya geliyoruz. Şehit aileleri, bu ülkeye evlatlarını vermiş, el üstünde tutulması gereken en hassas noktamız ve kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Piknikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.

YORUMLAR
500
Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi! İşte o anlar... Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi! İşte o anlar... Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de şehit aileleri piknikte buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
14:34 Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
13:34 TFF binasına ateş açan zanlı ifade verdi: Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim, federasyonu hedef almadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:06:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de şehit aileleri piknikte buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement