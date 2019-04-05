Kırşehir Şehit Ailelerine Çanakkale Gezisi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" projesi kapsamında şehit ailelerine Çanakkale gezisi düzenledi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" projesi kapsamında şehit ailelerine Çanakkale gezisi düzenledi.



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen ve beş gün sürecek geziye 45 şehit ailesi katıldı.



Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında dönüm noktası olan Çanakkale savaşlarının yaşandığı bölgelerde tarihe yeniden tanıklık edeceklerini belirtti.



Çanakkale gezisinde şehit ailelerini tarihi zenginliği teneffüs edebilecekleri mekanlarla buluşturarak milli şuuru pekiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılıçaslan, şöyle devam etti:



"Tarihi bağları güçlendirmek, tarihimizde çok önemli yeri olan mekanları gezdirmek amacındayız. Vatanımız, milletimiz ve devletimiz bugün dimdik ayaktaysa şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak için bizler de hep beraber üzerimize düşeni görevi yapmak için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz."



Konuşmanın ardından şehit aileleri Çanakkale'ye uğurlandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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