Kırşehir şehit oğlunun adını diş merkezinde gören anne bayıldı

Şehit oğlunun adını diş merkezinde gören anne bayıldı

Kırşehir'de, şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın ismi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi. Törende oğlunun ismini tabelada gören şehidin annesi Sevgi Yılmaz, baygınlık geçirdi.

Bursa'da 21 Ekim 2018 tarihinde Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosikletin, taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında oturan polis memuru Hayrettin Yılmaz (29) şehit oldu. Şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın ismi, memleketi Kırşehir'de yeni yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi. Açılış törenine Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, kurum amirleri, hastane personeli, şehidin annesi Sevgi Yılmaz, babası Tuncer Yılmaz ve yakınları katıldı.

Törende şehit polisin öz geçmişi okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildi. Vali İbrahim Akın, Şehit Hayrettin Yılmaz kardeşimize vefatının 1'inci yılında Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Geçmişten bu yana kadar bu topraklar hep şehit kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla ayakta kalmıştır ve kalmaya da devam edecektir dedi.

Konuşmaların ardından 'Şehit Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' tabelasının üzerindeki örtü kaldırılarak merkezin açılışı yapıldı. Tabelada oğlunun ismini gören şehidin annesi Sevgi Yılmaz, baygınlık geçirdi. Anne Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.