Kırşehir Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 198Açılan Sandık Oranı : % 73,61Kullanılan Oy : 61.284Geçerli Oy : 61.044Katılım Oranı : % 69,62PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,2923.376AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,3420.351DİĞER% 15,199.270MHPONUR KÖKSAL% 12,947.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|269
|Toplam Seçmen
| :
|88.025
|Açılan Sandık
| :
|198
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,61
|Kullanılan Oy
| :
|61.284
|Geçerli Oy
| :
|61.044
|Katılım Oranı
| :
|% 69,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 38,29
|23.376
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|% 33,34
|20.351
|DİĞER
|% 15,19
|9.270
|MHP
|ONUR KÖKSAL
|% 12,94
|7.901
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF TURAN
|% 0,19
|114
|DSP
|ERDOĞAN SİNCER
|% 0,02
|12
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,01
|7
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,01
|7
|TKP
|SERAP EMİR
|% 0,01
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKENT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
AKPINAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 90,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 45,96
|569
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAHAN
|% 40,63
|503
|MHP
|RAMAZAN ATALAY
|% 13,33
|165
|DİĞER
|% 0,08
|1
BOZTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 93,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 37,03
|785
|AK PARTİ
|RAMAZAN AYDIN
|% 31,42
|666
|MHP
|MUSTAFA CEYLAN
|% 29,2
|619
|DİĞER
|% 2,36
|50
ÇİÇEKDAĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 35
|Katılım Oranı
| :
|% 89,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 63,47
|973
|MHP
|İSMAİL DENİZ
|% 33,01
|506
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN PARLAK
|% 3,2
|49
|BTP
|RECAİ DOĞAN
|% 0,2
|3
|SAADET PARTİSİ
|HACI DOĞAN
|% 0,07
|1
|DİĞER
|% 0,07
|1
KAMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56,86
|Katılım Oranı
| :
|% 81,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ ÇOLAK
|% 42,78
|2.927
|CHP
|AYDIN YAMAN
|% 29,45
|2.015
|MHP
|KENAN ALVAN
|% 25,07
|1.715
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 2,6
|178
|SAADET PARTİSİ
|İSA DİNÇER
|% 0,09
|6
|DİĞER
|% 0,01
|1
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,61
|Katılım Oranı
| :
|% 95,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 38,29
|23.376
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|% 33,34
|20.351
|DİĞER
|% 15,19
|9.270
|MHP
|ONUR KÖKSAL
|% 12,94
|7.901
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF TURAN
|% 0,19
|114
|DSP
|ERDOĞAN SİNCER
|% 0,02
|12
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,01
|7
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,01
|7
|TKP
|SERAP EMİR
|% 0,01
|6
MUCUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 78,38
|Katılım Oranı
| :
|% 83,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ATILGAN YILMAZ
|% 50,06
|3.052
|MHP
|HASAN HÜSEYİN KÖŞKER
|% 49,11
|2.994
|İYİ PARTİ
|UMUT ŞAHİN
|% 0,75
|46
|DİĞER
|% 0,08
|5
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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