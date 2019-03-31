Son Dakika Haberleri: Kırşehir Son

Kırşehir Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 198Açılan Sandık Oranı : % 73,61Kullanılan Oy : 61.284Geçerli Oy : 61.044Katılım Oranı : % 69,62PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,2923.376AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,3420.351DİĞER% 15,199.270MHPONUR KÖKSAL% 12,947.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 269
Toplam Seçmen : 88.025
Açılan Sandık : 198
Açılan Sandık Oranı : % 73,61
Kullanılan Oy : 61.284
Geçerli Oy : 61.044
Katılım Oranı : % 69,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,2923.376
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,3420.351
DİĞER% 15,199.270
MHPONUR KÖKSAL% 12,947.901
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,19114
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0212
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,017
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,017
TKPSERAP EMİR% 0,016
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 90,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 45,96569
AK PARTİMUSTAFA KARAHAN% 40,63503
MHPRAMAZAN ATALAY% 13,33165
DİĞER% 0,081
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TAKAN% 37,03785
AK PARTİRAMAZAN AYDIN% 31,42666
MHPMUSTAFA CEYLAN% 29,2619
DİĞER% 2,3650
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 35
Katılım Oranı : % 89,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 63,47973
MHPİSMAİL DENİZ% 33,01506
İYİ PARTİRAMAZAN PARLAK% 3,249
BTPRECAİ DOĞAN% 0,23
SAADET PARTİSİHACI DOĞAN% 0,071
DİĞER% 0,071
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 56,86
Katılım Oranı : % 81,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ ÇOLAK% 42,782.927
CHPAYDIN YAMAN% 29,452.015
MHPKENAN ALVAN% 25,071.715
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 2,6178
SAADET PARTİSİİSA DİNÇER% 0,096
DİĞER% 0,011
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 73,61
Katılım Oranı : % 95,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,2923.376
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,3420.351
DİĞER% 15,199.270
MHPONUR KÖKSAL% 12,947.901
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,19114
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0212
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,017
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,017
TKPSERAP EMİR% 0,016
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 78,38
Katılım Oranı : % 83,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİATILGAN YILMAZ% 50,063.052
MHPHASAN HÜSEYİN KÖŞKER% 49,112.994
İYİ PARTİUMUT ŞAHİN% 0,7546
DİĞER% 0,085

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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