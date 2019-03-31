Son Dakika Haberleri: Kırşehir Son

Kırşehir Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 218Açılan Sandık Oranı : % 81,04Kullanılan Oy : 67.912Geçerli Oy : 67.663Katılım Oranı : % 95,33PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,325.912AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,1222.409DİĞER% 15,3310.374MHPONUR KÖKSAL% 13,038.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 269
Toplam Seçmen : 88.025
Açılan Sandık : 218
Açılan Sandık Oranı : % 81,04
Kullanılan Oy : 67.912
Geçerli Oy : 67.663
Katılım Oranı : % 95,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,325.912
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,1222.409
DİĞER% 15,3310.374
MHPONUR KÖKSAL% 13,038.818
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,17118
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0212
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,017
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,017
TKPSERAP EMİR% 0,016
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 92,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 56,3480
UĞUR DAĞUĞUR DAĞ% 26,7638
MHPAHMET BOZKURT% 11,2716
BTPHÜSEYİN BOZDOĞAN% 3,525
İYİ PARTİUĞUR AYTEKİN% 2,113
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 46,83930
AK PARTİMUSTAFA KARAHAN% 41,04815
MHPRAMAZAN ATALAY% 12,08240
DİĞER% 0,051
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TAKAN% 37,03785
AK PARTİRAMAZAN AYDIN% 31,42666
MHPMUSTAFA CEYLAN% 29,2619
DİĞER% 2,3650
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 45
Katılım Oranı : % 89,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 65,041.282
MHPİSMAİL DENİZ% 31,1613
İYİ PARTİRAMAZAN PARLAK% 3,467
SAADET PARTİSİHACI DOĞAN% 0,24
BTPRECAİ DOĞAN% 0,153
DİĞER% 0,12
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 64,71
Katılım Oranı : % 81,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ ÇOLAK% 43,033.379
CHPAYDIN YAMAN% 29,482.315
MHPKENAN ALVAN% 25,061.968
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 2,33183
SAADET PARTİSİİSA DİNÇER% 0,086
DİĞER% 0,011
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 97,3
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHASAN HÜSEYİN KÖŞKER% 49,813.880
AK PARTİATILGAN YILMAZ% 49,543.859
İYİ PARTİUMUT ŞAHİN% 0,5946
DİĞER% 0,065

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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