Son Dakika Haberleri: Kırşehir Son

Kırşehir Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 221Açılan Sandık Oranı : % 82,16Kullanılan Oy : 69.011Geçerli Oy : 68.748Katılım Oranı : % 95,53PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,226.262AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,0622.730DİĞER% 15,4910.649MHPONUR KÖKSAL% 13,038.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 269
Toplam Seçmen : 88.025
Açılan Sandık : 221
Açılan Sandık Oranı : % 82,16
Kullanılan Oy : 69.011
Geçerli Oy : 68.748
Katılım Oranı : % 95,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,226.262
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,0622.730
DİĞER% 15,4910.649
MHPONUR KÖKSAL% 13,038.957
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,17118
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0212
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,017
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,017
TKPSERAP EMİR% 0,016
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 95,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 69,31192
UĞUR DAĞUĞUR DAĞ% 18,4151
MHPAHMET BOZKURT% 7,5821
BTPHÜSEYİN BOZDOĞAN% 3,259
İYİ PARTİUĞUR AYTEKİN% 1,444
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 46,83930
AK PARTİMUSTAFA KARAHAN% 41,04815
MHPRAMAZAN ATALAY% 12,08240
DİĞER% 0,051
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TAKAN% 37,03785
AK PARTİRAMAZAN AYDIN% 31,42666
MHPMUSTAFA CEYLAN% 29,2619
DİĞER% 2,3650
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 90,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 64,261.712
MHPİSMAİL DENİZ% 31,83848
İYİ PARTİRAMAZAN PARLAK% 3,4592
SAADET PARTİSİHACI DOĞAN% 0,195
BTPRECAİ DOĞAN% 0,195
DİĞER% 0,082
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 68,63
Katılım Oranı : % 80,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ ÇOLAK% 43,463.621
CHPAYDIN YAMAN% 29,312.442
MHPKENAN ALVAN% 24,862.071
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 2,28190
SAADET PARTİSİİSA DİNÇER% 0,076
DİĞER% 0,011
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 97,3
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHASAN HÜSEYİN KÖŞKER% 49,813.880
AK PARTİATILGAN YILMAZ% 49,543.859
İYİ PARTİUMUT ŞAHİN% 0,5946
DİĞER% 0,065

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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