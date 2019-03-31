Kırşehir Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 221Açılan Sandık Oranı : % 82,16Kullanılan Oy : 69.011Geçerli Oy : 68.748Katılım Oranı : % 95,53PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,226.262AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,0622.730DİĞER% 15,4910.649MHPONUR KÖKSAL% 13,038.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|269
|Toplam Seçmen
| :
|88.025
|Açılan Sandık
| :
|221
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,16
|Kullanılan Oy
| :
|69.011
|Geçerli Oy
| :
|68.748
|Katılım Oranı
| :
|% 95,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 38,2
|26.262
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|% 33,06
|22.730
|DİĞER
|% 15,49
|10.649
|MHP
|ONUR KÖKSAL
|% 13,03
|8.957
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF TURAN
|% 0,17
|118
|DSP
|ERDOĞAN SİNCER
|% 0,02
|12
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,01
|7
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,01
|7
|TKP
|SERAP EMİR
|% 0,01
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKENT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 95,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 69,31
|192
|UĞUR DAĞ
|UĞUR DAĞ
|% 18,41
|51
|MHP
|AHMET BOZKURT
|% 7,58
|21
|BTP
|HÜSEYİN BOZDOĞAN
|% 3,25
|9
|İYİ PARTİ
|UĞUR AYTEKİN
|% 1,44
|4
AKPINAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 46,83
|930
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAHAN
|% 41,04
|815
|MHP
|RAMAZAN ATALAY
|% 12,08
|240
|DİĞER
|% 0,05
|1
BOZTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 93,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 37,03
|785
|AK PARTİ
|RAMAZAN AYDIN
|% 31,42
|666
|MHP
|MUSTAFA CEYLAN
|% 29,2
|619
|DİĞER
|% 2,36
|50
ÇİÇEKDAĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 90,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 64,26
|1.712
|MHP
|İSMAİL DENİZ
|% 31,83
|848
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN PARLAK
|% 3,45
|92
|SAADET PARTİSİ
|HACI DOĞAN
|% 0,19
|5
|BTP
|RECAİ DOĞAN
|% 0,19
|5
|DİĞER
|% 0,08
|2
KAMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,63
|Katılım Oranı
| :
|% 80,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ ÇOLAK
|% 43,46
|3.621
|CHP
|AYDIN YAMAN
|% 29,31
|2.442
|MHP
|KENAN ALVAN
|% 24,86
|2.071
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 2,28
|190
|SAADET PARTİSİ
|İSA DİNÇER
|% 0,07
|6
|DİĞER
|% 0,01
|1
MUCUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,3
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HASAN HÜSEYİN KÖŞKER
|% 49,81
|3.880
|AK PARTİ
|ATILGAN YILMAZ
|% 49,54
|3.859
|İYİ PARTİ
|UMUT ŞAHİN
|% 0,59
|46
|DİĞER
|% 0,06
|5
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
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