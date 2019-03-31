Kırşehir Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 90,71Kullanılan Oy : 76.157Geçerli Oy : 75.894Katılım Oranı : % 95,46PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 37,8828.750AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,2225.209DİĞER% 15,6311.859MHPONUR KÖKSAL% 13,089.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|269
|Toplam Seçmen
| :
|88.025
|Açılan Sandık
| :
|244
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,71
|Kullanılan Oy
| :
|76.157
|Geçerli Oy
| :
|75.894
|Katılım Oranı
| :
|% 95,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 37,88
|28.750
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|% 33,22
|25.209
|DİĞER
|% 15,63
|11.859
|MHP
|ONUR KÖKSAL
|% 13,08
|9.926
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF TURAN
|% 0,16
|118
|DSP
|ERDOĞAN SİNCER
|% 0,02
|12
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,01
|7
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,01
|7
|TKP
|SERAP EMİR
|% 0,01
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKENT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 97,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 67,59
|438
|MHP
|AHMET BOZKURT
|% 8,8
|57
|DİĞER
|% 8,33
|54
|UĞUR DAĞ
|UĞUR DAĞ
|% 7,87
|51
|İYİ PARTİ
|UĞUR AYTEKİN
|% 6,02
|39
|BTP
|HÜSEYİN BOZDOĞAN
|% 1,39
|9
AKPINAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 46,83
|930
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAHAN
|% 41,04
|815
|MHP
|RAMAZAN ATALAY
|% 12,08
|240
|DİĞER
|% 0,05
|1
BOZTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 93,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 37,03
|785
|AK PARTİ
|RAMAZAN AYDIN
|% 31,42
|666
|MHP
|MUSTAFA CEYLAN
|% 29,2
|619
|DİĞER
|% 2,36
|50
ÇİÇEKDAĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 90,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 64,26
|1.712
|MHP
|İSMAİL DENİZ
|% 31,83
|848
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN PARLAK
|% 3,45
|92
|SAADET PARTİSİ
|HACI DOĞAN
|% 0,19
|5
|BTP
|RECAİ DOĞAN
|% 0,19
|5
|DİĞER
|% 0,08
|2
KAMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,2
|Katılım Oranı
| :
|% 80,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ ÇOLAK
|% 42,28
|4.663
|CHP
|AYDIN YAMAN
|% 30,03
|3.312
|MHP
|KENAN ALVAN
|% 25,1
|2.768
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 2,52
|278
|SAADET PARTİSİ
|İSA DİNÇER
|% 0,05
|6
|DİĞER
|% 0,01
|1
MUCUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,3
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HASAN HÜSEYİN KÖŞKER
|% 49,81
|3.880
|AK PARTİ
|ATILGAN YILMAZ
|% 49,54
|3.859
|İYİ PARTİ
|UMUT ŞAHİN
|% 0,59
|46
|DİĞER
|% 0,06
|5
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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