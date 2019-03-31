Son Dakika Haberleri: Kırşehir Son

Kırşehir Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 90,71Kullanılan Oy : 76.157Geçerli Oy : 75.894Katılım Oranı : % 95,46PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 37,8828.750AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,2225.209DİĞER% 15,6311.859MHPONUR KÖKSAL% 13,089.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 269
Toplam Seçmen : 88.025
Açılan Sandık : 244
Açılan Sandık Oranı : % 90,71
Kullanılan Oy : 76.157
Geçerli Oy : 75.894
Katılım Oranı : % 95,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 37,8828.750
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 33,2225.209
DİĞER% 15,6311.859
MHPONUR KÖKSAL% 13,089.926
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,16118
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0212
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,017
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,017
TKPSERAP EMİR% 0,016
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 97,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 67,59438
MHPAHMET BOZKURT% 8,857
DİĞER% 8,3354
UĞUR DAĞUĞUR DAĞ% 7,8751
İYİ PARTİUĞUR AYTEKİN% 6,0239
BTPHÜSEYİN BOZDOĞAN% 1,399
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 46,83930
AK PARTİMUSTAFA KARAHAN% 41,04815
MHPRAMAZAN ATALAY% 12,08240
DİĞER% 0,051
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TAKAN% 37,03785
AK PARTİRAMAZAN AYDIN% 31,42666
MHPMUSTAFA CEYLAN% 29,2619
DİĞER% 2,3650
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 90,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 64,261.712
MHPİSMAİL DENİZ% 31,83848
İYİ PARTİRAMAZAN PARLAK% 3,4592
SAADET PARTİSİHACI DOĞAN% 0,195
BTPRECAİ DOĞAN% 0,195
DİĞER% 0,082
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 90,2
Katılım Oranı : % 80,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ ÇOLAK% 42,284.663
CHPAYDIN YAMAN% 30,033.312
MHPKENAN ALVAN% 25,12.768
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 2,52278
SAADET PARTİSİİSA DİNÇER% 0,056
DİĞER% 0,011
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 97,3
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHASAN HÜSEYİN KÖŞKER% 49,813.880
AK PARTİATILGAN YILMAZ% 49,543.859
İYİ PARTİUMUT ŞAHİN% 0,5946
DİĞER% 0,065

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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