Kırşehir Son
3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 264Açılan Sandık Oranı : % 98,14Kullanılan Oy : 77.935Geçerli Oy : 77.058Katılım Oranı : % 90,06PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 40,5331.235AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 35,3327.223MHPONUR KÖKSAL% 14,2110.947DİĞER% 9,417.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|269
|Toplam Seçmen
| :
|88.025
|Açılan Sandık
| :
|264
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,14
|Kullanılan Oy
| :
|77.935
|Geçerli Oy
| :
|77.058
|Katılım Oranı
| :
|% 90,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 40,53
|31.235
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|% 35,33
|27.223
|MHP
|ONUR KÖKSAL
|% 14,21
|10.947
|DİĞER
|% 9,41
|7.255
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF TURAN
|% 0,35
|273
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,08
|59
|TKP
|SERAP EMİR
|% 0,04
|29
|DSP
|ERDOĞAN SİNCER
|% 0,03
|24
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,02
|13
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKENT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 94,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 57,95
|357
|UĞUR DAĞ
|UĞUR DAĞ
|% 30,19
|186
|MHP
|AHMET BOZKURT
|% 6,98
|43
|BTP
|HÜSEYİN BOZDOĞAN
|% 3,25
|20
|İYİ PARTİ
|UĞUR AYTEKİN
|% 1,62
|10
AKPINAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 46,85
|930
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAHAN
|% 40,96
|813
|MHP
|RAMAZAN ATALAY
|% 12,04
|239
|SAADET PARTİSİ
|MUSA BÜLBÜL
|% 0,15
|3
BOZTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 94,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 37,08
|785
|AK PARTİ
|RAMAZAN AYDIN
|% 32,4
|686
|MHP
|MUSTAFA CEYLAN
|% 29,24
|619
|DİĞER
|% 1,18
|25
|SAADET PARTİSİ
|HATİCE GÜNKIZIL
|% 0,09
|2
ÇİÇEKDAĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85
|Katılım Oranı
| :
|% 91,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 62,34
|2.423
|MHP
|İSMAİL DENİZ
|% 33,44
|1.300
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN PARLAK
|% 3,78
|147
|SAADET PARTİSİ
|HACI DOĞAN
|% 0,28
|11
|BTP
|RECAİ DOĞAN
|% 0,13
|5
|DİĞER
|% 0,03
|1
KAMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ ÇOLAK
|% 42,22
|5.260
|CHP
|AYDIN YAMAN
|% 30,24
|3.768
|MHP
|KENAN ALVAN
|% 24,6
|3.065
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 2,79
|348
|SAADET PARTİSİ
|İSA DİNÇER
|% 0,13
|16
|TKP
|UĞUR KAYRAK
|% 0,02
|2
|DİĞER
|% 0,01
|1
MUCUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ATILGAN YILMAZ
|% 48,95
|4.075
|MHP
|HASAN HÜSEYİN KÖŞKER
|% 48,3
|4.021
|İYİ PARTİ
|UMUT ŞAHİN
|% 2,15
|179
|DSP
|HAYRETTİN ÖZGENÇ
|% 0,26
|22
|SAADET PARTİSİ
|AHMET ERGANLI
|% 0,24
|20
|DİĞER
|% 0,07
|6
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,02
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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