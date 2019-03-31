Son Dakika Haberleri: Kırşehir Son

Kırşehir Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 264Açılan Sandık Oranı : % 98,14Kullanılan Oy : 77.935Geçerli Oy : 77.058Katılım Oranı : % 90,06PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 40,5331.235AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 35,3327.223MHPONUR KÖKSAL% 14,2110.947DİĞER% 9,417.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 269
Toplam Seçmen : 88.025
Açılan Sandık : 264
Açılan Sandık Oranı : % 98,14
Kullanılan Oy : 77.935
Geçerli Oy : 77.058
Katılım Oranı : % 90,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 40,5331.235
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 35,3327.223
MHPONUR KÖKSAL% 14,2110.947
DİĞER% 9,417.255
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,35273
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,0859
TKPSERAP EMİR% 0,0429
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0324
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,0213
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 57,95357
UĞUR DAĞUĞUR DAĞ% 30,19186
MHPAHMET BOZKURT% 6,9843
BTPHÜSEYİN BOZDOĞAN% 3,2520
İYİ PARTİUĞUR AYTEKİN% 1,6210
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 46,85930
AK PARTİMUSTAFA KARAHAN% 40,96813
MHPRAMAZAN ATALAY% 12,04239
SAADET PARTİSİMUSA BÜLBÜL% 0,153
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TAKAN% 37,08785
AK PARTİRAMAZAN AYDIN% 32,4686
MHPMUSTAFA CEYLAN% 29,24619
DİĞER% 1,1825
SAADET PARTİSİHATİCE GÜNKIZIL% 0,092
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 85
Katılım Oranı : % 91,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 62,342.423
MHPİSMAİL DENİZ% 33,441.300
İYİ PARTİRAMAZAN PARLAK% 3,78147
SAADET PARTİSİHACI DOĞAN% 0,2811
BTPRECAİ DOĞAN% 0,135
DİĞER% 0,031
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ ÇOLAK% 42,225.260
CHPAYDIN YAMAN% 30,243.768
MHPKENAN ALVAN% 24,63.065
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 2,79348
SAADET PARTİSİİSA DİNÇER% 0,1316
TKPUĞUR KAYRAK% 0,022
DİĞER% 0,011
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİATILGAN YILMAZ% 48,954.075
MHPHASAN HÜSEYİN KÖŞKER% 48,34.021
İYİ PARTİUMUT ŞAHİN% 2,15179
DSPHAYRETTİN ÖZGENÇ% 0,2622
SAADET PARTİSİAHMET ERGANLI% 0,2420
DİĞER% 0,076
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,022

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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