Kırşehir Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 269Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 78.785Geçerli Oy : 77.823Katılım Oranı : % 89,5PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 40,7631.718AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 35,6127.716MHPONUR KÖKSAL% 14,5611.329DİĞER% 8,526.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|269
|Toplam Seçmen
| :
|88.025
|Açılan Sandık
| :
|269
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|78.785
|Geçerli Oy
| :
|77.823
|Katılım Oranı
| :
|% 89,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 40,76
|31.718
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|% 35,61
|27.716
|MHP
|ONUR KÖKSAL
|% 14,56
|11.329
|DİĞER
|% 8,52
|6.631
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF TURAN
|% 0,38
|296
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,08
|63
|TKP
|SERAP EMİR
|% 0,04
|33
|DSP
|ERDOĞAN SİNCER
|% 0,03
|25
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,02
|12
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKENT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 94,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 57,95
|357
|UĞUR DAĞ
|UĞUR DAĞ
|% 30,19
|186
|MHP
|AHMET BOZKURT
|% 6,98
|43
|BTP
|HÜSEYİN BOZDOĞAN
|% 3,25
|20
|İYİ PARTİ
|UĞUR AYTEKİN
|% 1,62
|10
AKPINAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 46,85
|930
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAHAN
|% 40,96
|813
|MHP
|RAMAZAN ATALAY
|% 12,04
|239
|SAADET PARTİSİ
|MUSA BÜLBÜL
|% 0,15
|3
BOZTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 94,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 37,4
|785
|AK PARTİ
|RAMAZAN AYDIN
|% 32,63
|685
|MHP
|MUSTAFA CEYLAN
|% 29,49
|619
|DİĞER
|% 0,33
|7
|SAADET PARTİSİ
|HATİCE GÜNKIZIL
|% 0,1
|2
|BTP
|MUSTAFA ÖKSÜZ
|% 0,05
|1
ÇİÇEKDAĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 91,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 61,86
|2.535
|MHP
|İSMAİL DENİZ
|% 34,02
|1.394
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN PARLAK
|% 3,71
|152
|SAADET PARTİSİ
|HACI DOĞAN
|% 0,29
|12
|BTP
|RECAİ DOĞAN
|% 0,12
|5
KAMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ ÇOLAK
|% 42,2
|5.260
|CHP
|AYDIN YAMAN
|% 30,23
|3.768
|MHP
|KENAN ALVAN
|% 24,59
|3.065
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 2,82
|352
|SAADET PARTİSİ
|İSA DİNÇER
|% 0,14
|17
|TKP
|UĞUR KAYRAK
|% 0,02
|2
|DİĞER
|% 0,01
|1
MUCUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ATILGAN YILMAZ
|% 48,92
|4.075
|MHP
|HASAN HÜSEYİN KÖŞKER
|% 48,27
|4.021
|İYİ PARTİ
|UMUT ŞAHİN
|% 2,17
|181
|DSP
|HAYRETTİN ÖZGENÇ
|% 0,26
|22
|SAADET PARTİSİ
|AHMET ERGANLI
|% 0,24
|20
|DİĞER
|% 0,11
|9
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,02
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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