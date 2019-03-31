Son Dakika Haberleri: Kırşehir Son

Kırşehir Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 269Toplam Seçmen : 88.025Açılan Sandık : 269Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 78.785Geçerli Oy : 77.823Katılım Oranı : % 89,5PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 40,7631.718AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 35,6127.716MHPONUR KÖKSAL% 14,5611.329DİĞER% 8,526.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 269
Toplam Seçmen : 88.025
Açılan Sandık : 269
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 78.785
Geçerli Oy : 77.823
Katılım Oranı : % 89,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 40,7631.718
AK PARTİYAŞAR BAHÇECİ% 35,6127.716
MHPONUR KÖKSAL% 14,5611.329
DİĞER% 8,526.631
SAADET PARTİSİYUSUF TURAN% 0,38296
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,0863
TKPSERAP EMİR% 0,0433
DSPERDOĞAN SİNCER% 0,0325
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,0212
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 57,95357
UĞUR DAĞUĞUR DAĞ% 30,19186
MHPAHMET BOZKURT% 6,9843
BTPHÜSEYİN BOZDOĞAN% 3,2520
İYİ PARTİUĞUR AYTEKİN% 1,6210
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 46,85930
AK PARTİMUSTAFA KARAHAN% 40,96813
MHPRAMAZAN ATALAY% 12,04239
SAADET PARTİSİMUSA BÜLBÜL% 0,153
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TAKAN% 37,4785
AK PARTİRAMAZAN AYDIN% 32,63685
MHPMUSTAFA CEYLAN% 29,49619
DİĞER% 0,337
SAADET PARTİSİHATİCE GÜNKIZIL% 0,12
BTPMUSTAFA ÖKSÜZ% 0,051
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 91,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 61,862.535
MHPİSMAİL DENİZ% 34,021.394
İYİ PARTİRAMAZAN PARLAK% 3,71152
SAADET PARTİSİHACI DOĞAN% 0,2912
BTPRECAİ DOĞAN% 0,125
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ ÇOLAK% 42,25.260
CHPAYDIN YAMAN% 30,233.768
MHPKENAN ALVAN% 24,593.065
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 2,82352
SAADET PARTİSİİSA DİNÇER% 0,1417
TKPUĞUR KAYRAK% 0,022
DİĞER% 0,011
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİATILGAN YILMAZ% 48,924.075
MHPHASAN HÜSEYİN KÖŞKER% 48,274.021
İYİ PARTİUMUT ŞAHİN% 2,17181
DSPHAYRETTİN ÖZGENÇ% 0,2622
SAADET PARTİSİAHMET ERGANLI% 0,2420
DİĞER% 0,119
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,022

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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