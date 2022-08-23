Kırşehir Spor Amigosundan belediye başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Kırşehir Spor Amigosundan belediye başkanı hakkında suç duyurusu

23.08.2022 15:46

Kırşehir Spor Amigosu kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir Spor Amigosu kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun bir kaç gün önce düğünde toplum içerisinde kendisine hakaret ettiğini ileri süren amigo Halil Kurt, ömrünü Kırşehir'e ve Kırşehir Spor'a verdiğini ve belediye başkanının kendisine 'satılık, tetikçi' dediğini söyledi. Düğün alanında yaşadıklarını anlatan Kurt, "Geçtiğimiz Cumartesi günü gittiğim bir düğünde belediye başkanı da bulunuyordu. Ömrümü şehre ve şehrin takımına verdim. Düğün alanında benim gibi misafir olanlardan bir tanesi Kırşehir Spor'un durumunu bana sordu. Bende belediye başkanımız burada ona soralım dedim. Sonrasında ise hakaret etti" dedi.

Amigoyu satılık olmakla suçladı

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun kendisini tetikçilik ve satılık adam olmakla suçladığını aktaran Kurt; "Başkanım siz de ben de düğünde misafiriz ayıp oluyor' dememe rağmen hakarete devam etti. Oy da verdim kendisine, bana bir kaç ay önce belediye binası önünde yaptığım açıklamayı da hatırlatarak hakaretlerini sürdürdü. Kibir kulesinde oturuyor. Oy verdim ve pişmanım. Düğün alanından giderken 'seni ayağından astıracağım' demesi de bardağı taşırtan son damla oldu" diye konuştu. Kurt, Ahi Polis Merkezine oradan da Adalet Sarayına giderek suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan Kurt, başına gelebilecek her türlü olumsuz durumunun da sorumlusunun belediye başkanı Ekicioğlu olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir Spor Amigosundan belediye başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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