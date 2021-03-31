Kırşehir STK Başkanları Çalıştayı'nda caddelerdeki görüntü kirliliği değerlendirildi - Son Dakika

Kırşehir STK Başkanları Çalıştayı'nda şehrin caddelerindeki görüntü kirliliğiyle ilgili değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan yazılı açıklamada, STK Başkanları Çalıştayı üçüncü toplantısının Kırşehir TSO binasında gerçekleştirildiği belirtildi.

İkinci çalıştayda gündeme getirilen şehrin ana caddelerindeki görüntü kirliliğinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt ve İnşaat Mühendisleri Odası Kırşehir Temsilcisi İbrahim Haluk Türedi'nin dış cephe düzenlemeleriyle ilgili sunum yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, çalıştaya Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli'nin katıldığı kaydedildi.