Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yılbaşı denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yılbaşı denetimleri - Son Dakika

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yılbaşı denetimleri

6 saat önce

Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde eğlence merkezleri ile alkollü içecek satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yılbaşı denetimleri, System.String[]

Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde eğlence merkezleri ile alkollü içecek satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı çerçevesinde yılbaşı öncesinde denetim ekipleri oluşturuldu.

Ekipler, il genelinde 100'ün üzerinde eğlence yeri ve alkollü içecek satışı yapılan iş yerini denetleyerek, asgari teknik ve hijyenik koşulların kontrolünün yanı sıra kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yaptı. Denetim yapılan işletmelerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, halkın daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması açısından kontrol ve denetimlerin yapıldığını belirtti.

Yeni bir yıla girerken gıda güvenliği açısından vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususular olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Alkollü içeceklerinin sahte veya kaçak olduğunu anlamakta kokusu, rengi ve tadı fikir vermeyeceği için tüketicinin ürün satın alırken ambalaj üzerindeki etiket bilgilerine mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. Alkollü içecek şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolünü görmeli, alkollü içeceklerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat etmelidir. Şüphe arz eden durumlarda veya kaçak ya da sahte alkollü içeceklerin rastlanılması durumunda ise vatandaşlarımız 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 174 Gıda Hattını mutlaka aramalı, şikayetlerini bildirmelidirler. "

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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