Kırşehir tbmm başkanı şentop daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük
51 dakika önce
KIRŞEHİR TBMM Başkanı Şentop Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:00 Kaynak: DHA
KIRŞEHİR TBMM Başkanı Şentop Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)
Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Biz bu bileşen içinde olmayız Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı Washington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi