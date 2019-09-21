Kırşehir tbmm başkanı şentop daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük

KIRŞEHİR TBMM Başkanı Şentop Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)

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Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu