Son Dakika Haberleri: Kırşehir tbmm başkanı şentop daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir tbmm başkanı şentop daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük

51 dakika önce

KIRŞEHİR TBMM Başkanı Şentop Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)

KIRŞEHİR TBMM Başkanı Şentop Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)

Kırşehir tbmm başkanı şentop daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu
Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Biz bu bileşen içinde olmayız Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı Washington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 19:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir tbmm başkanı şentop daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]