TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i sivil 4 kişi gözaltına alındı. Aktif görevde olan muvazzaf asker K.J. Hakkari 'de, muvazzaf asker M.G. Hatay 'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ve sivil vatandaş G.A. ise Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 farklı dijital doküman da ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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