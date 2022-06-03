Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı

03.06.2022 11:05

Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2'si muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i sivil 4 kişi gözaltına alındı. Aktif görevde olan muvazzaf asker K.J. Hakkari'de, muvazzaf asker M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ve sivil vatandaş G.A. ise Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 farklı dijital doküman da ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adli mercilere sevk edildi.

Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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