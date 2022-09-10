Kırşehir Ticaret Borsası, akreditasyon belgesini yeniledi - Son Dakika
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Kırşehir Ticaret Borsası, akreditasyon belgesini yeniledi

10.09.2022 15:30
Kırşehir Ticaret Borsası, akreditasyon belgesini yeniledi

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB), akreditasyon belgesini yeniledi.

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB), akreditasyon belgesini yeniledi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda akreditasyon sistemi denetiminden geçen oda borsaların sertifikalarının dağıtımı için gerçekleştirilen belge ödül töreninde KTB, 6 yıldır sürdürdüğü hizmet kalitesini yeniden tescillendirdi.

Törene katılan KTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Tan, KTB Genel Sekreteri Battal Çelik ve KTB akreditasyonun da görevli personeller, 5 yıldızlı akreditasyon belgesini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

Akreditasyon belgesini değerlendiren Tan, akreditasyon sisteminin daha önce A, B, C olarak sınıflandırıldığını, artık puanlara göre oda ve borsaların 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflandırılacağını anımsattı.

6 yıl önce aldıkları akreditasyon belgesini bu yıl da yenileyerek, üyelerine 5 yıldızla hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Tan, en kısa sürede üst seviyelere çıkmayı hedeflediklerini de ifade etti.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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