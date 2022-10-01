Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi - Son Dakika
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Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi

01.10.2022 18:12
Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) Başkanlığına Neşet Yavuz yeniden seçildi.

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) Başkanlığına Neşet Yavuz yeniden seçildi.

KTB konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Neşet Yavuz ile Kırşehir Pastacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Hasan Ünlü yarıştı.

Yapılan seçimde kullanılan 368 oyun 222'sini alan Yavuz, yeniden başkanlığa seçildi. Ünlü ise 143 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından KTB Başkanı Neşet Yavuz, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Neşet Yavuz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi - Son Dakika
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