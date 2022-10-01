Yapılan seçimde kullanılan 368 oyun 222'sini alan Yavuz, yeniden başkanlığa seçildi. Ünlü ise 143 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA

Neşet Yavuz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi - Son Dakika

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