Kırşehir Ticaret Borsası'nda

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir banka ile anlaşma yapıldığı bildirildi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamada, KTB Genel Sekreteri Battal Çelik ile Denizbank Kırşehir Şube Müdürü Nazlı Canlı'nın "Nefes Kredisi" detaylarını değerlendirdikleri belirtildi.

KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için başlatılan "TOBB Nefes Kredisi" projesinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Borsa üyelerinin faydalanacağı anlaşma kapsamında bu yıl bitimine kadar anapara ve faiz ödemesi olmayacaktır. Daha önceki yıllarda KOBİ'lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirildi. Ekonomiyi ayakta tutan, istihdam ve üretim sağlayan KOBİ'ler, koronavirüs ile mücadele sürecinin yoğun geçtiği şu günlerde işlerine belirli bir süre ara verdiler. Onların mağduriyet yaşamaması için kredi destekleri de can suyu olmaktadır. Bu kapsamda, yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan KOBİ'lere özel 'Nefes Kredisi' sunuldu. Borsaya kayıtlı üyelerden cirosu 3 milyondan fazla olanlara 100 bin liraya kadar, 3 milyondan az olanlara ise 50 bin lira kredi imkanı sağlanacaktır. Borsa üyelerinin kullanacağı bu krediler de 31 Aralık 2020 tarihine kadar anapara ve faiz geri ödemesi olmayacak. 2021 yılında ise 12 aylık eşit taksitlerle ödenecektir. İlgili şartları sağlayan borsa üyesi her KOBİ bu krediden bir defa faydalanabilecektir."