Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru

Kırşehir Pastacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Hasan Ünlü, Kırşehir Ticaret Odası Başkanlığına (KTB) aday olduğunu açıkladı.

Bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Ünlü, üç dönemdir aynı görevi yürüttüğünü belirterek, yönetim kurulu ile ekim ayında yapılması planlanan KTB seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

Kırşehir tarım ve hayvancılık sektörlerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Kentimize hizmet yolunda Kırşehir Ticaret Borsası Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Göreve geldiğimizde uygulamayı planladığımız farklı projeler planladık. Borsa üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için kapalı hayvan pazarı, zahireciler için modern depo ve ofisler, hayvan pazarı üzerine yapılacak güneş enerjisi, hayvan hastanesi, tarım analiz laboratuvarı, hayvancılıkla uğraşan üyelerimiz için yem fabrikası, esnaf için otel gibi farklı alanlarda projelerimiz var."