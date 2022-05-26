Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru

26.05.2022 13:15
Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru

Kırşehir Pastacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Hasan Ünlü, Kırşehir Ticaret Odası Başkanlığına (KTB) aday olduğunu açıkladı.

Kırşehir Pastacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Hasan Ünlü, Kırşehir Ticaret Odası Başkanlığına (KTB) aday olduğunu açıkladı.

Bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Ünlü, üç dönemdir aynı görevi yürüttüğünü belirterek, yönetim kurulu ile ekim ayında yapılması planlanan KTB seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

Kırşehir tarım ve hayvancılık sektörlerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Kentimize hizmet yolunda Kırşehir Ticaret Borsası Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Göreve geldiğimizde uygulamayı planladığımız farklı projeler planladık. Borsa üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için kapalı hayvan pazarı, zahireciler için modern depo ve ofisler, hayvan pazarı üzerine yapılacak güneş enerjisi, hayvan hastanesi, tarım analiz laboratuvarı, hayvancılıkla uğraşan üyelerimiz için yem fabrikası, esnaf için otel gibi farklı alanlarda projelerimiz var."

YORUMLAR
500
Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası Kamerun'daki kolera salgınında vaka sayısı 7 bini geçti Kamerun'daki kolera salgınında vaka sayısı 7 bini geçti ATSO Başkanı Çetin: 'Yeni yatırım ve istihdam fırsatı olacak' ATSO Başkanı Çetin: 'Yeni yatırım ve istihdam fırsatı olacak'
Kaynak: AA

Kırşehir, Ticaret, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement