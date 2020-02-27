Kırşehir TSO Akademi girişimcilere destek sağlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir TSO Akademi girişimcilere destek sağlayacak - Son Dakika

Kırşehir TSO Akademi girişimcilere destek sağlayacak

6 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde kurulacak olan Kırşehir TSO Akademi ile girişimcilere destek sağlanacağı bildirildi.

Kırşehir TSO Akademi girişimcilere destek sağlayacak, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde kurulacak olan Kırşehir TSO Akademi ile girişimcilere destek sağlanacağı bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kakınma Ajansı, 2019 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında "Eğitim ve Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi Projesi"ne destek verdi.

Proje ile oda üyelerinin küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlanması, profesyonel anlamda eğitim ve gelişim imkanı sunulması için akademi kurulması amaçlanıyor.

Faaliyete geçirilecek akademi ile oda üyelerinin yanı sıra Kırşehir'de yeni bir iş fikri olan, kendi işinin patronu olmak isteyenlere ve dezavantajlı gruplara eğitim programları düzenlenecek.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir TSO Akademi girişimcilere destek sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]