Kırşehir TSO Başkanı Yılmaz'dan Kovid-19'la mücadele çağrısı - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin sivil toplum kuruluşlarının (STK) önceliği olması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son yüzyılın en büyük salgınına karşı yürütülen çalışmaların sonucunu umutla beklediklerini vurgulayarak, halkın daha duyarlı ve sorumlu olmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Salgının belli bir süre daha dünyayı ve Türkiye'yi meşgul edeceğinin görüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kurulların tavsiyelerine uyarak daha vahim sonuçların doğmasına engel olmak için vatandaşlarımızı topyekun mücadeleye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de faaliyet gösteren işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının temizlik, maske ve mesafe kurallarının tam olarak uygulanması için tüm üyelerini ve çalışanlarını uyarmasının önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu mücadele STK'ların önceliği olmalı. Salgının artması ve kısıtlamaların uygulanması ekonomik olarak biz işletmelere zarar vereceği gerçeği asla unutulmamalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu sağlık, ekonomik ve de dış siyasetin zorlu süreçten geçtiği şu günlerde, bizlerin istihdam ve vergi gelirleri olarak devletimize daha çok katkı sunabilmek adına, işletmelerimizin açık olması, ticaretin devam etmesi güçlü bir ülke olmanın vazgeçilmezidir. KTSO olarak bu konuyla ilgili her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşletmelerimizden PCR testi ve antikor testi konusunda bize gelen talepler doğrultusunda bir çalışma da yapmış bulunmaktayız."