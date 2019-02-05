Kırşehir Tso'da Girişimcilik Kursu Düzenlenecek
19 dakika önce
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenecek girişimcilik kursu için başvurularının başladığı belirtildi.
Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenecek girişimcilik kursu için başvurularının başladığı belirtildi.
TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü iş birliğinde 23-26 Şubat tarihleri arasında 2. grup girişimcilik kursu düzenleneceği belirtildi.
Kurs için başvuruların 18 Şubat'ta sona ereceği vurgulanan açıklamada, müracaatların Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğüne yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, girişimcilik kursunu başarı ile tamamlayanlara sertifika verileceği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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