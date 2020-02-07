Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu - Son Dakika

Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu

6 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan İhracat Destek Ofisi hizmet vermeye başladı.

Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan İhracat Destek Ofisi hizmet vermeye başladı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kentte İhracat Destek Ofisi kurulması için çalışma yapıldı.

Türkiye'nin ihracatçı sayısının artırılması ve mevcut ihracatçıların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmalarının hedeflendiği çalışmada, oda bünyesinde kurulan ofisle üyelere hizmet verilmeye başlandı.

İhracat yapmak isteyen, potansiyeli olan üyeler İhracat Destek Ofisine gelerek ücretsiz danışmanlık alabilecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kırşehir, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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