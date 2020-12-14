Kırşehir TSO'da İkinci El Araç Alım Satım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir TSO'da İkinci El Araç Alım Satım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi
14.12.2020 17:19
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), İkinci El Araç Alım Satım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), İkinci El Araç Alım Satım Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi.
Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda ve TOBB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları üç gün sürdü.
Teorik ve uygulama sınavına müracaat eden 33 aday mesleki yeterlilik belgesi almak için ter döktü.
İkinci el araç alım satım yapan firma sahipleri için yapılan sınava Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri destek verdi.
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