Son Dakika Haberleri: Kırşehir Tso'da Jeotermal Seracılık Bilgilendirme Toplantısı

Kırşehir Tso'da Jeotermal Seracılık Bilgilendirme Toplantısı

23 dakika önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve jeotermal seracılıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırşehir Tso'da Jeotermal Seracılık Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve jeotermal seracılıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve jeotermal seracılık bilgilendirme programı, odanın toplantı salonunda geçekleştirildi.

Programda, ekonomist Metin Yeni ve jeoloji mühendisi Fatih Üçgün, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde verilen destekler ve jeotermal seracılıkta uygulanan teknikler, destek türleri ve ürün süreci özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, başkan yardımcıları ve oda üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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