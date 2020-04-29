Kırşehir TSO'da

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir banka ile anlaşma yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Denizbank Kırşehir Şube Müdürü Nazlı Canlı ile "Nefes Kredisi" detaylarını görüştüklerini, bu çalışmanın KOBİ'lerin en büyük sorunu olan finansman erişimine çözüm olacağını belirtti.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" projesinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırılacağını anımsatan Yılmaz, 2020 senesinde 6 ile 8 ay anapara ve faiz ödemesi

olmayacağını, geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacağını da ifade etti.

KOBİ'lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin

ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"TOBB ve Denizbank ile yapılan iş birliği kapsamında; oda

ve borsa üyesi olan ve yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan KOBİ'lere özel 'Nefes Kredisi' sunuldu. Odamıza kayıtlı üyelerimizden cirosu 3 milyondan fazla olanlara 100 bin liraya kadar, 3 milyondan az olan firmalarda ise 50 bin lira finansman imkanı sağlanacak. Kredi yalnızca TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye olan işletmeler tarafından kullanılabilir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar anapara ve faiz geri

ödemesiz, 2021 yılında ise 12 aylık eşit taksitlerle toplam en fazla 20

ay vadeli olarak kullandırılacak. Şartları sağlayan her KOBİ bu krediden en fazla bir defa faydalanabilir."