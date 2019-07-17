Kırşehir TSO'dan logo yarışması
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Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logo yarışması düzenleneceğini bildirdi.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logo yarışması düzenleneceğini bildirdi.
Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumsal kimlik düzenlemeleri nedeniyle mevcut kullanılan logonun değiştirileceği belirtildi.
Logo yarışmasına katılmak isteyenlerin KTSO'nun internet sitesinden taahhütname ve başvuru formu doldurmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ticari yönden binlerce yıldır etkin olan Kırşehir'de Ticaret ve Sanayi Odası, milli mücadelenin başladığı yıl olan 1914'te kurulmuş, o günden bu yana üyelerine aralıksız hizmet vermektedir. Kadim Anadolu geleneği Ahilikten beslenen Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, bir yandan da üyelerini çağdaş yönetim ilkeleriyle buluşturmak ve dünya ile entegre etmeyi hedeflemektedir. Kurumsal kimlik çalışmalarını devam ettiren odamız, yeni logosunu aramaktadır. Düzenlediğimiz logo yarışmasına katılımcılar, internet sitesini ziyaret ederek taahhütname ve başvuru formunu doldurabilirler."
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