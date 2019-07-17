Son Dakika Haberleri: Kırşehir TSO'dan logo yarışması
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir TSO'dan logo yarışması

2 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logo yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Kırşehir TSO'dan logo yarışması, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logo yarışması düzenleneceğini bildirdi.
Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumsal kimlik düzenlemeleri nedeniyle mevcut kullanılan logonun değiştirileceği belirtildi.
Logo yarışmasına katılmak isteyenlerin KTSO'nun internet sitesinden taahhütname ve başvuru formu doldurmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ticari yönden binlerce yıldır etkin olan Kırşehir'de Ticaret ve Sanayi Odası, milli mücadelenin başladığı yıl olan 1914'te kurulmuş, o günden bu yana üyelerine aralıksız hizmet vermektedir. Kadim Anadolu geleneği Ahilikten beslenen Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, bir yandan da üyelerini çağdaş yönetim ilkeleriyle buluşturmak ve dünya ile entegre etmeyi hedeflemektedir. Kurumsal kimlik çalışmalarını devam ettiren odamız, yeni logosunu aramaktadır. Düzenlediğimiz logo yarışmasına katılımcılar, internet sitesini ziyaret ederek taahhütname ve başvuru formunu doldurabilirler."
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2. el araç satanlara kritik uyarı: Yetki belgesi almayan 13 Ağustos'tan sonra satış yapamayacak Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:20:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir TSO'dan logo yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]