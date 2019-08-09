Son Dakika Haberleri: Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı

1 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı yapıldı.

Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı yapıldı.
TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Kırşehir'de ikinci el araç alım satımı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı gerçekleştirildi.
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir işletmenin konferans salonunda Kırşehir TSO'nun gözetiminde yapılan sınava ikinci el araç alım satım yapan firma sahipleri ve satış görevlileri ilgi gösterdi.
Kent genelinde 47 aday "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5" ve satış personeli için de "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4" branşlarındaki sınavlara girerek, teorik ve pratik alanda ter döktü.
Başarılı olan firma sahipleri ve satış personelinin yeterlilik belgesi alacağı, kazananların Kırşehir TSO tarafından açıklanacağı ifade edildi.
Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mete Kalkavan'dan VAR değerlendirmesi
PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]