Son Dakika Haberleri: Kırşehir Tso'dan Ziraat Odası'na Ziyaret

Kırşehir Tso'dan Ziraat Odası'na Ziyaret

1 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Sinan Purcu'yu ziyaret etti.

Kırşehir Tso'dan Ziraat Odası'na Ziyaret, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Sinan Purcu'yu ziyaret etti.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, ziyarette konuşan Yılmaz, kongrede delegeler tarafından seçilen Purcu ve yönetimine yeni görevlerinde başarı dileyerek, Kırşehir'in tarım ve hayvancılıkta daha iyi duruma gelmesi için katkı sağlayacaklarını belirtti.

Sinan Purcu da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çiftçiler ve üreticiler için yararlı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Ziyarete, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Eşref Aşık, Mustafa Bulut, yönetim kurulu üyeleri Çağatay Han Torun, Kenan Yanık ve Murat Tekdoğan da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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