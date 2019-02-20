Kırşehir Tso'dan Ziraat Odası'na Ziyaret

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Sinan Purcu'yu ziyaret etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Sinan Purcu'yu ziyaret etti.



Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, ziyarette konuşan Yılmaz, kongrede delegeler tarafından seçilen Purcu ve yönetimine yeni görevlerinde başarı dileyerek, Kırşehir'in tarım ve hayvancılıkta daha iyi duruma gelmesi için katkı sağlayacaklarını belirtti.



Sinan Purcu da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çiftçiler ve üreticiler için yararlı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.



Ziyarete, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Eşref Aşık, Mustafa Bulut, yönetim kurulu üyeleri Çağatay Han Torun, Kenan Yanık ve Murat Tekdoğan da eşlik etti.

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