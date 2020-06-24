Kırşehir TSO, 'Form A belgesi' onaylama başladı - Son Dakika

Kırşehir TSO, 'Form A belgesi' onaylama başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Form A belgesi onaylamaya başladıklarını duyurdu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Form A belgesi onaylamaya başladıklarını duyurdu.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük


TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yoğun lobicilik faaliyetleri sonucunda Kırşehir TSO olarak Form A belgesi düzenleme ve onaylama hizmetine başladıklarını söyledi.


Şehirde önemli yere sahip olan fabrikalar ile üyelerine hizmet vermeye başlandığını belirten Yılmaz, " Form A belgesi işlemleri için Ankara'ya gitmeden üyelerimiz odamızdan hizmet alabileceklerdir.


Belgelerin verilmesinde daha önce bürokratik işlemlerin bulunuyordu artık bu işlemler olmayacak"dedi.


TSO üyeleri, elektronik sistemin hayata geçmesiyle belgelerini elektronik imzalı olarak https://medos.tobb.org.tr/ adresinde hazırlayıp, onay için daha kısa bir sürede TSO'ya gönderebilecekler. Belgede yer alan karekod ile de ürünün gittiği gümrük idaresinde belgenin gerçekliğine ilişkin araştırma elektronik ortamda yapılabilecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir TSO, 'Form A belgesi' onaylama başladı - Son Dakika

Son Dakika

17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir TSO, 'Form A belgesi' onaylama başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]