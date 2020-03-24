Kırşehir TSO mesai saatlerinde değişime gitti - Son Dakika

Kırşehir'de, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koronavirüsle mücadele kapsamında mesai saatlerinde değişime gittiğini duyurdu.



Yapılan yazılı açıklamada, son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek adına mesai saatlerinde değişime gidildiği duyuruldu. TSO tarafından yapılan açıklama şöyle;



"Odamızca ilk günden itibaren yetkili mercilerin uyarıları ve tedbirleri dikkate alınarak çalışmalar sürdürülmektedir. İlk olarak, üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz hassasiyetten hareketle, çalışma alanlarımızda hijyeni artıracak bir dizi uygulama hayata geçirilmiştir. 22 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olarak, çalışmalarımız iş akışını bozmayacak şekilde kurum içerisinde asgari sayıda personel ile sürdürülürken, bazı işlerde uzaktan, bazı işlerde ise dönüşümlü bir çalışma modeli devreye alınmıştır. Odamız Yönetim Kurulunca; 25.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere çalışma saatleri, 12.00 – 17.00 olarak güncellenmiştir." - KIRŞEHİR