Kırşehir TSO'nun akademi projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) "Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım toplantısında, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol'a proje hakkında bilgiler verdi.

AHİKA'nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan projenin hibe desteği aldığını anımsatan Yılmaz, projenin uygulama yöntemi ve çalışma prensipleri hakkında bilgiler aktardı.

Amaçlarının, bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan oluşturulması olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Eğitimde hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak bir akademi kurmak istedik. Akademi marifeti ile çeşitli konularda kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesini sağlayacağız. Hem katılımcıların istedikleri konularda eğitime ulaşmalarında kolaylık sağlamayı hem de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefliyoruz." sözlerini kullandı.