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Kırşehir TSO'nun logo yarışması

38 dakika önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) açtığı logo yarışmasına 57 tasarımın müracaat ettiği bildirildi.

Kırşehir TSO'nun logo yarışması, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) açtığı logo yarışmasına 57 tasarımın müracaat ettiği bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan seçici kurulun müracaatı yapılan logo tasarımlarını değerlendirdiği ifade edildi.

Birinciliğe değer logo tasarımının belirlenemediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir TSO'nun kurumsal kimlik çalışması kapsamında logo yarışması için ilana 57 müracaat yapılmıştır. Odamız toplantı salonunda oluşturulan seçici kurul Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Pınar Demir, Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Deniz Toksöz ve Kırşehir Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Ramazan Karahan toplanmış olup, Oda'ya ulaşan eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulmuştur. Kurul tarafından Odamızı temsil eden bir logo çalışması seçilememiş olup, birinciliğe değer bir logo tasarımı belirlenememiştir."

Anadolu Lisesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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