Kırşehir TSO üyelerine yönelik anket - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uzun süredir odadan hizmet almayan üyelerine yönelik anket çalışması yaptı.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, akreditasyon sistemi kapsamında 2020 yılı ilk 6 ayında hizmet almayan üyelerin görüşlerinin alınması amacıyla anket gerçekleştirildi.

Üyelere, "uzun süredir hizmet almamanızın sebebi nedir?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılan üyelerin yüzde 40,8'i odanın belge veya hizmetine ihtiyaç duymadığını, yüzde 36,7'si pandemiyi, yüzde 16,3'ü kamu kurumları ve bankalarla işi olmadığını, yüzde 6,1'i ise hizmetlerden memnun olmadığını gerekçe gösterdi.

Odanın yaptığı anket çalışmasından elde edilen sonuçlar yönetim kurulu toplantısında görüşülerek değerlendirildi.