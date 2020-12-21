Kırşehir TSO üyelerine Ziraat Bankasından tedarik finansmanı desteği sağlanacak - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasındaki "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü kapsamında Ziraat Bankası Aksaray Bölge Müdürlüğü ile iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgını döneminin ticari hayatın olumsuz etkilediğini belirterek, oda üyelerinin sıkıntı yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

TOBB'un önderliğinde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak içinde bulundukları bu zorlu süreci üyelerinin daha rahat atlatması için gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz, "Ziraat Bankası ile imzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacak yeni bir iş birliğine gideceğiz. Söz konusu protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

Protokol ile tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırdıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecek. Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ödemelerini 1,5 seneye ulaşan esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar."