Kırşehir TSO, üyelerinin hizmet memnuniyetini ölçtü - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO), üyeleri arasında yaptığı ankette hizmet memnuniyetinin yaklaşık yüzde 97 çıktığı belirtildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında odanın yaptığı çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Odaya 8 yeni üyenin kayıt yaptırdığı vurgulanan açıklamada, nisan ayı içerisinde üyelere 185 belge verildiği, 100 tane üyenin de aynı ayda hizmet aldığı aktarıldı.

Açıklamada, üyeler arasında memnuniyet anketi yapıldığına işaret edilerek, "Akreditasyon sistemi kapsamında üyelerimiz ve ticari faaliyette bulunan kişiler işlem yaptırdıkları birimleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda yapılan mini anket ölçüm formunda hizmet memnuniyet oranı yaklaşık yüzde 97 olarak ölçülmüştür." denildi.