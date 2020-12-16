Kırşehir TSO yönetimi biyogaz tesisini ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, kentte faaliyet gösteren biyogaz tesisinde incelemelerde bulundu.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Körpınar mevkiinde bulunan Emin Biyogaz Enerji Üretim AŞ'ye ait tesisi ziyaret etti.

Tesisteki incelemenin ardından şirketin şube müdürü İbrahim Ak'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işletmeleri ziyaret ederek talep ve sorunların dinlediklerini belirtti.

Daha önce farklı işletmelere de ziyarette bulunduklarını ifade eden Yılmaz, Kırşehir TSO üyesi işletmelerin sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Ziyarete, yönetim kurulu üyeleri Çağatayhan Torun, Murat Tekdoğan ve Kenan Yanık da katıldı.