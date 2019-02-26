Son Dakika Haberleri: Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman Doğan; "Bm'ye Göre Hocalı'da Soykırım Yaşandı"

Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman Doğan; "Bm'ye Göre Hocalı'da Soykırım Yaşandı"

19 dakika önce

Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman Doğan, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesinde yer alan maddelere göre Hocalı'da soykırım yaşandığını belirtti.

Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman Doğan;
Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman Doğan, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesinde yer alan maddelere göre Hocalı'da soykırım yaşandığını belirtti.

Doğan, dünyanın gözü önünde 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleşen işgalde Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal etmekle kalmadığını dünyanın şahit olduğu en korkunç sivil katliamın Hocalı'da gerçekleştiğini ifade etti.

Türk Ocakları Kırşehir Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ermeniler; bu toprakları işgal etmekle kalmamış dünyanın şahit olduğu en korkunç şekilde sivilleri katletmiştir. Resmi kayıtlara göre çoğu çocuk ve yaşlı 613 kişi hunharca katledilmiştir.

Türk oldukları için canavarca hislerle katledilen soydaşlarımızın acısı yüreklerimizdeki canlılığını korumaktadır. Aklın ve vicdanın asla kabul edemeyeceği bir vahşetin kurbanı olan mazlumların feryatlarını duymamak yaşadıkları zulmü anımsamamak ancak insanlıktan nasipsizlerin payesidir. İnsanlıktan nasibini almayan işgalci Ermeni askerlerinin yaptıkları bu soykırımın görüntüleri mevcut, bazı şahitleri ise hala hayattadır. Ancak vicdanı sağırlaşanların bu elim hadiseyi değil soykırım, katliam olarak bile değerlendirecek ve kınayacak insanlıkları bulunmamaktadır."denildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:43 Kaynak: İHA

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