Kırşehir, Türkiye'de Örnek Gösterilen Bir Kent Park'a Sahip"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, prestij projelerinden İkiarası Kent Park'ın Türkiye
'de örnek gösterildiğini belirtti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Uzun Çarşı'da düzenlenen esnaf toplantısına katıldı.
Esnafın talep ve görüşlerini alan Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldır Kırşehir'i en güzel şekilde temsil ettiklerini, 2009'da devraldıklarına kıyasla kentin 2019 yılında temel problemlerini çözdüklerini vurguladı.
Kanalizasyonun Kılıçözü deresine aktığı ve vatandaşa hizmet edecek şekilde kapalı pazar yeri ve terminalin bulunmadığı bir Kırşehir devraldıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en güzel parkını yapacağımızı söyleyerek, Kent Parkı yaptık. Hepimizin gurur duyduğu Türkiye'de örnek gösterilen Kent Parka sahibiz. Yeni dönemde yeni projeler var. Çıraklık döneminde Kent Parkı yaptık, yeni dönemde ise doğa park ile devamını yapacağız. Herkes işini iyi yaparsa Türkiye'de hiçbir problem kalmaz. 2009 yılında biz Nevşehir
, Aksaray
, Kayseri
'ye imreniyorduk. Şimdi biz Kent Park, Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezimiz ve yeni tamamladığımız Uzun Çarşı cephe düzenlemeleriyle yepyeni bir şehir haline geldik. On yılda 99 proje 830 milyon liralık yatırım yaptık, hepsini Kırşehir'imiz için yaptık. Ne söz verdiysek hepsini bir bir hayata geçirdik. Yeni 41 projemiz var, bu projelerimizle Kırşehir'e yeni bir vizyon kazandıracağız. Kırşehir'i çok daha ileriye taşıyacağız. Hep birlikte güzel bir hizmet dönemi yaşayacağız."