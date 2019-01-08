Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valiliği Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı

Kırşehir Valiliği Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı

1 saat önce

Kırşehir Valiliği, kendisini Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Vali Yardımcısı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşın uyarıda bulundu.

Kırşehir Valiliği Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı, System.String[]
Kırşehir Valiliği, kendisini Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Vali Yardımcısı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşın uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde kendisini Valilik görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların Vali İbrahim Akın ya da Vali Yardımcılarının adını kullanarak çeşitli firma ve iş adamlarını arayarak özellikle engelliler için tekerlekli sandalye alımı, kanser hastası bir vatandaşın tedavisinin sağlanması gibi gerekçelerle para talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Valilik görevlilerimizin vatandaşlarımızı arayarak yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu yönde talepte bulunanlara itibar etmemeleri, kendilerini arayanları güvenlik güçlerine bildirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Güncel
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